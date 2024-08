Conte aspetta due colpi per l’ultimo giorno il centrocampista non sarà Arthur Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024)dueper, ilnon) Lafa il punto suldi mercato, almeno per quel che riguarda il mercato europeo. Quello saudita chiude il 6 settembre. Scrive la Gazza: Intanto si allontana Gilmour, ma la soluzione pernon, offerto in prestito dalla Juve:cerca altri profili. Per avere almeno 15-16 elementi di livello servono ancora un quartocentrale, più un esterno come Ebimbe dell’Eintracht.non lo vuole. La Juve preme per regalarlo al Napoli così libera il posto per Sancho – il Napolista Antonionon fa i salti di gioia per l’eventuale arrivo del brasilianoche sarebbe regalato al Napoli dalla Juventus (che pagherebbe anche il suo stipendio che è alto: 6 milioni).