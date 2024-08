Ciclopista viale Beneduce Del Rosso diffida l’amministrazione comunale ad interrompere i lavori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Caserta. A cantiere iniziato è effettivamente chiaro alla gente quello che accadrà di qui a poco a. Caserta come al solito in controtendenza con le altre capitali italiane ed europee, infatti mentre altrove si piantano alberi e siepi per creare aree verdi, da noi si sottrae ossigeno al territorio. Una strada alberata è uno spazio di decongestione urbana, oltre a produrre ossigeno e riparo per uccelli e altri animali, migliora anche la qualità dell’aria, assicurata dal verde e riduce il rischio di malattie respiratorie. A progetto terminato che ne sarà di questa strada? Da mesi ho chiesto con forza una cabina di regia per la progettazione delle piste ciclabili, per poter arginare i danni certi prodotti dall’abbattimento degli alberi, ma non ho ricevuto alcuna risposta.