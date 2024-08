Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto 2024 - Unrusso è statodue volte dal carcere e mandato ain. Ivan Rossomakhin è stato inviato in guerra a fare quello che gli riusciva meglio:re. La storia dell'assassino che piùe più evita il carcere è stata resa nota dai parenti della sua ultima vittima alla Bbc. Scarcerato e mandato alnel 2022 Rossomakhin era già stato alnel 2022: le autorità lo avevanodalla prigione, dove stava scontando una condanna a 14 anni di carcere per omicidio, per permettergli di unirsi al gruppo mercenario Wagner. Ilrientrava nel folle piano di Yevgeny Prigozhin che voleva sopperire alla crisi di uomini sul campo di battaglia del "mattatoio" ucraino iniziando a reclutare detenuti dalle prigioni.