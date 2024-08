Dove vedere in tv il Golden Gala di atletica 2024 | orari programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Venerdì 30 agosto (a partire dalle ore 19.30) andrà in scena il, la tappa italiana della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma per il prestigioso evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea, si ritorna nell’impianto della Capitale che a inizio giugno ha ospitato gli Europei e che riabbraccia la Regina degli Sport dopo le Olimpiadi di Parigi. Si preannuncia grande spettacolo con tante stelle pronte a sfidarsi a viso aperto. L’Italia si affiderà a grandi stelle: Marcell Jacobs sarà tra i protagonisti più attesi sui 100 metri, a caccia di un risultato di lusso dopo il trionfo in campo continentale e il quinto posto ai Giochi; Leonardo Fabbri cercherà un pronto riscatto nel getto del peso dopo la delusione maturata alle Olimpiadi.