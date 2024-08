Dai pescatori a Dante le occorrenze figurate della morte in rapporto al mare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) Un inaspettato interludio marittimo mi ha riportato alla mente le” inal. (Quanto a quelle materiali, l’estate ne è piena, per poveri e per ricchi). Il caso più comune è nel “fare il morto”, magnifica circostanza fisica e inesauribile suggestione metaforica, ora rilanciata nella cosiddetta strategia dell’opossum. La cronaca di Porticello ha impiegato la denominazione di “opera morta”, a proposito dell’albero alto come la torre di Babele, contrapposta all’“opera viva” che riguarda tutto ciò che nell’imbarcazione sta sotto il piano di galleggiamento. Il terzo caso è quello del “corpo morto”. “Butta un corpo morto”, un oggetto pesante che ancori al fondo una boa o un altro oggetto galleggiante.