George Clooney torna alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nessuna star di Hollywood sembra intrinsecamente legata acome. Ventisei anni fa ha partecipatosua primadeldicon il classico “Out of Sight”; 19 anni fa, è qui che ha debuttato il suo secondo film, “Good Night, and Good Luck”, che gli è valso la prima nomination come miglior regista; e 10 anni fa, è qui che si è scambiato le promesse con l’allora Amal Alamuddin, all’Aman Venice, un hotel a cinque stelle arroccato lungo il Canal Grande.perè una città che lui, come molti, ritiene una delle più belle del mondo. A differenza della maggior parte delle persone, possiede anche una villa con 15 camere da letto a poche ore di distanza, sul lago di Como, famosa per essere stata protagonista di “Ocean’s Twelve”.