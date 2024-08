FOTO – Frignano dice NO all’autonomia raccolte 120 firme in poche ore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna giornata di grande partecipazione civile a. Ieri, domenica 25 agosto, in Piazza della Repubblica si è tenuto un gazebo per la raccoltacontro la legge sull’autonomia differenziata. In sole tre ore, ben 120 cittadini hanno aderito all’iniziativa, dimostrando una netta opposizione a un progetto che rischia di dividere il Paese e penalizzare la Campania ed il Sud Italia. “Con questa raccolta– dichiara Aldo Simonelli, consigliere comunale didel Movimento 5 Stelle e promotore dell’iniziativa – vogliamo lanciare un segnale chiaro e forte: i cittadini dinon ci stanno. Non accettiamo che la sanità, il lavoro, le infrastrutture e i servizi diventino merce di scambio. L’autonomia differenziata è un progetto pericoloso che rischia di aumentare le disuguaglianze tra le diverse regioni d’Italia.