Movimento 5 Stelle | Conte sdogana Trump scricchiola il campo largo E rispunta pure Di Maio

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 agosto 2024 – E alla fine sono tornatiloro, Giuseppi e Giggino. Alias Giuseppee Luigi Di. Sembra l’estate del 2019. Allora, era il 27 agosto, Donaldtwittava entusiasta che non vedeva l’ora di lavorare con il premier italiano "pieno di talento", anche se ne storpiò il nome. Di quel governo – gialloverde – Diera uno dei due vicepremier; l’altro, fino al Papeete, era Matteo Salvini. Ecco, cinque anni doposi riscopre un po’ “Giuseppi“, dicendo che una vittoria dinon sarebbe una "minaccia per la democrazia". D’altra parte, intervistato da Repubblica , dice che "è un argomento che non ho mai usato contro Meloni".