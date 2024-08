Correa e l’Inter ancora nel destino? Tifosi divisi tra due proverbi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Joaquinsi trova in una situazione di limbo, conche prova a cederlo e lui che continua a pensare di poter restare in nerazzurro in assenza di offerte ritenute adeguate. Isi dividono. LA SITUAZIONE – Joaquinnon è più certo di lasciarerispetto a qualche mese fa. Il calciomercato estivo, infatti, è iniziato con la diffusione di una visione chiara in merito all’esito della strategia pensata dalper il futuro dell’argentino: cederlo per evitare di perderlo a zero, alleggerendo così il bilancio. Con il passare del tempo, tale opzione si è fatta sempre più complicata a causa dei vari rifiuti del calciatore argentino rispetto all’ipotesi di trasferirsi in Grecia o in Argentina in estate. Il Tucu, infatti, ritiene di poterdire la sua in un campionato importante. Rendendo così difficile la vita alper la sua cessione.