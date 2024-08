Napoli il labor limae per Lukaku e gli scozzesi…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Il, secondo Sky, continua a lavorare per l’arrivo di Romelu. Nella giornata di venerdì 23 agosto il Chelsea ha accettato l’offerta presentata dalper il cartellino dell’attaccante belga. Così, in questo momento le parti sono al lavoro per finalizzare il contratto del giocatore. Insomma, ilsta definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo di Romelual Maradona. Gli azzurri nelle ultime ore hanno presentato un’offerta al Chelsea per un’operazione a titolo definitivo di circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Una proposta che è stata accettata dalla società inglese. Le parti adesso sono al lavoro per finalizzare il contratto dell’attaccante su vari dettagli, come i diritti di immagine. Al belga 8 milioni di euro più bonus per tre anni, 12 lordi con il decreto crescita.