Due studentesse aggredite sessualmente a Civitanova Marche ai domiciliari molestatore recidivo

(Di sabato 24 agosto 2024) Alla vista di due ragazze, di cui una minorenne, unsi era scagliato contro di loro, palpeggiandole violentemente nelle zone intime ed in più punti del corpo. L’uomo aveva poi mostrato i genitali alle vittime e simulato un atto di masturbazione, per poi scappare e dileguarsi su una bicicletta per le vie cittadine. È tutto avvenuto la mattina tra il 15 e il 16 agosto 2024 vicino a un sottopasso del lungomare nord di. I carabinieri hanno arrestato il responsabile, un 27enne residente nel Fermano. L’arresto è stato eseguito ieri intorno alle 19. Entrambe le vittime si erano rivolte alla stazione carabinieri denunciando l’accaduto. Le indagini, svolte anche attraverso l’esame dei testimoni e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di individuare il responsabile e richiedere all’autorità giudiziaria l’emissione della misura cautelare.