Antipatico confronto fra un vescovo cattolico e uno ortodosso

(Di sabato 24 agosto 2024) San Nicola Pellegrino, San Nicolino che sei fra i miei Santi preferiti, ho partecipato a una messa ecumenica in tuo onore (giustamente ecumenica siccome sei morto in Italia ma sei nato in Grecia) e mi tocca fare antipatici confronti. Ilnella sua omelia non so quante volte ha detto “accoglienza”: sembrava un albergatore o Antonio Tajani. Non a caso ha un qualche ruolo in Cei Ilha fatto invece un intervento potentemente religioso. Ti ha definito “folle di Cristo” e in quel momento ho guardato le autorità nelle prime file: vaglielo a spiegare che il cristianesimo è anticonformismo Poi ha ricordato che i cristiani festeggiano l’onomastico, non il compleanno.