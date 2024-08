Uomo con ulcere sul braccio in ospedale la diagnosi spaventosa | Potrebbe essere questo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unoriginario di Roccadaspide, in provincia di Salerno, è stato recentemente ricoverato all’Cotugno di Napoli, noto centro di riferimento regionale per le malattie infettive, a seguito di una misteriosa infezione. Il paziente presenta una piccola lesione ulcerata sul, circondata da un’area di edema, che ha suscitato preoccupazione tra i medici. Il caso ha sollevato l’ipotesi di un morso di ragno violino, una specie nota per il suo veleno che può causare necrosi cutanee, ma al momento questa possibilità sembrastata progressivamente esclusa dai medici dell’napoletano. Sebbene si continui a indagare sulle cause esatte dell’infezione, non è ancora stata confermata con certezza la puntura o il morso di un insetto come origine del problema.