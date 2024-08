La Talpa 2024 svelato il cast ufficiale | ecco chi sono i dodici concorrenti VIP

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo alcuni dubbi sulla messa in onda della nuova edizione de La, tutti i nodi sarebbero stati finalmente sciolti. Il reality tornerà ad ottobre prima su Mediaset Infinity e successivamente su Canale 5 o Italia 1. Sarà un’edizione totalmente registrata che vedrà Diletta Leotta al timone e Clizia Incorvaia nel presunto ruolo di inviata\opinionista. In queste ore inveceemersi i nomi dei, tutti vip, molti dei quali già accostati nel bel mezzo dell’estate. La: è tutto pronto per la nuova edizione Proprio com’era accaduto negli ultimi tre anni, la nuova edizione de Laera stata messa di nuovo in discussione. Qualcuno temeva all’ennesimo rinvio, mache si sarebbe trovata la soluzione a tutti i problemi.