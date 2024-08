Tragedia a Ragusa 18enne a cavallo muore investito da un auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto Tragico incidente nelno poco dopo le 21 di mercoledì 21 agosto. L'episodio si è verificato nei pressi di Pedalino, vicino alla rotatoria che porta alla frazione di Comiso, lungo la strada per Mazzarrone. La vittima è un giovane di 18 anni che è stato travolto da un'mobile, una Ford Kuga, mentre cavalcava un. Il ragazzo è morto sul colpo. Il conducente del veicolo ha riportato ferite ed è stato trasportato all'ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno raccogliendo prove per ricostruire la dinamica dell'accaduto.