L’abbinamento camicia pigiama e gonna a sirena sbaraglia la concorrenza per eleganza e coolness

(Di giovedì 22 agosto 2024) Può capitare durante le vacanze estive di essere invitata a un party particolarmente elegante e sofisticato. Ma non sempre ci si trova ad avere a disposizione un abito da sera in stile red carpet. Eppure c’è un modo per trovare una soluzione senza dover ricorrere allo shopping, ottimizzando quello che già si ha nell’armadio o investendo solo in un capo che potrà essere riutilizzato in altre occasioni e in diverse combinazioni moda. Questo trucco di cui parliamo sta nel creare un outfit mettendo insieme. Due capi apparentemente agli antipodi che, uniti, spiazzano al punto giusto fino a diventare un binomio inedito e raffinato, senza dubbio tutt’altro che banale.