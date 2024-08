La guerra ibrida del Cremlino e i don Abbondio in Rai La versione di Borghi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dalla Rai alla Cnn. La linea delresta molto chiara: l’informazione libera va colpita. È di oggi, infatti la notizia che Mosca ha aperto un procedimento penale contro un inviato della Cnn nel Kursk. Stesso copione del caso Battistini che, su Formiche, abbiamo trattato con varie voci. A fronte di questo ulteriore sviluppo, che in qualche modo è figlio della medesima strategia, abbiamo sentito Enrico, senatore di Italia Viva e membro del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica). Onorevole, la Russia dopo l’annuncio del procedimento penale contro l’inviata Rai, apre il procedimento contro un inviato della Cnn. Cosa ci dicono queste iniziative del? Larusso-ucraina è la prima che esplica fino in fondo la dottrina Gerasimov dellaaffiancata a quella convenzionale.