Etna in scena | Grande attesa per Ermal Meta

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 22 agosto 2024) Continua ad emozionare il pubblico, la rassegna estiva, “in”, promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’: “una rassegna che sta dando emozioni emusica”.per, in programma sabato 24 agosto, al Teatro Falcone Borsellino, alle ore 21.00. Il nuovo spettacolo, segna il ritorno del cantautore alla dimensione live, in un anno per lui molto importante. Il tour è stato, infatti, anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album, che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto. “Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. – affermaa proposito del nuovo disco – La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore.