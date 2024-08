Roma vs Empoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I giallorossi vogliono bagnare con una vittoria il loro esordio casalingo stagionale al cospetto dei toscani che cercheranno di opporsi con determinazione.vssi giocherà domenica 25 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi hanno faticato più del dovuto a Cagliari non riuscendo ad andare oltre lo 0-0. La squadra di De Rossi è stata fermata anche dalla traversa, ma è apparsa ancora imballata e non ancora rodata. Contro i toscani, però, sarà l’occasione giusta per ottenere i primi tre punti. Anche i toscani sono stati fermati sul proprio campo dal Monza, ma hanno mostrato segnali di crescita, sfiorando varie volte il vantaggio, segnale di un buon affiatamento tra i reparti.