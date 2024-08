Auto elettriche | sono già più di 4 milioni quelle che circolano in Europa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Inlestanno prendendo piede in maniera importante ecomunque già più 4circolanti Lestanno guadagnando sempre più terreno nel panoramamobilistico europeo, segnando un’epoca di transizione energetica verso una mobilità più sostenibile. Con oltre 4,5di veicoli elettrici (EV) che percorrono le strade del Vecchio Continente, il settore sta vivendo una crescita esponenziale, raddoppiando i numeri rispetto al passato. Le macchinespopolano in Italia-Ansa-Notizie.comNel solo anno 2023, le immatricolazioni di EV hanno visto un incremento di 1,5di unità. Questa tendenza ascendente non mostra segni di rallentamento; anzi, si prevede che continuerà a crescere con lo stesso ritmo vigoroso.