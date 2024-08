Wta Monterrrey 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 20 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Ile glidi20del Wta 500 di Monterrey, torneo di scena sul cemento messicano. Fa il suo debutto la numero uno del seeding, Danielle Collins, che sfida la russa Erika Andreeva. In campo altre tre teste di serie quali Noskova, Frech e Yuan, mentre spicca il derby messicano Rodriguez-Zarazua. Di seguito l’di. CENTER COURT Dalle 23:30 – (6) Noskova vs (Q) Danilina A seguire – (WC) Rodriguez vs Zarazua Non prima delle 04:00 – (9) Frech vs Podoroska A seguire – (1) Collins vs E. Andreeva COURT 1 Dalle 23:30 – (Q) Zhao vs Martic A seguire – (Q) Krunic vs (7) Yuan A seguire – Wang vs Maria Wtadi20SportFace.