Torino Vlasic | La 10 è speciale voglio tornare al top

(Di martedì 20 agosto 2024) “Il numero 10 èper me: l’ho avuto in Nazionale, un paio di volte, quando Modric era fuori. Vediamo come va con il. Per prima cosastar bene, sono ancora un po’ infortunato. Il mio primo anno è stato buono ma nel secondo ho giocato con tanto dolore per diversi mesi. Adesso sto meglio earrivare top della mia forma in questa stagione“. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport del granata Nikola. “Vanoli? È un grande professionista. Conosce il gioco e gli piacciono i giocatori che sanno giocare a calcio. Cresciamo ogni allenamento, vedremo dove arriviamo“, ha aggiunto il giocatore croato ex Cska Mosca.: “La 10 èal top” SportFace.