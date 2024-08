Non paga l’affitto e accoltella il proprietario di casa colpevole di pretendere gli affitti arretrati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Un uomo di 39 anni lunedì 19 agosto è stato raggiunto da numerose coltellate dopo una lite con un ragazzo di 25 anni scoppiata in piazza San Lorenzo a Formello, in provincia di Roma. Il litigio sarebbe scoppiato per motivi economici: il 39enne pretendeva dal 25enne, al quale aveva affittato un appartamento, ilmento di numerosi. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti e l’inquilino moroso avrebbe colpito ildicon numerose coltellate. La lite per gliSecondo la ricostruzione la lite tra i due sarebbe scoppiata verso l’ora di pranzo nella centrale piazza di Formello, al culmine della quale il 25enne avrebbe estratto un coltellino colpendo il 39enne più volte. Il tutto si sarebbe svolto sotto gli occhi terrorizzati dei passanti, che hanno chiamato immediatamente l’1-1-2.