Mercato Napoli arriva l’annuncio sulla trattativa | È molto vicino alla cessione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 agosto 2024)dall’agente di un giocatore: ila chiudere un’altra operazione nel suo calcio. Ilcontinua nella sua corsa contro il tempo in questi ultimi giorni di, che lo vedranno impegnato nel chiudere davvero tante operazioni in entrata e in uscita. La società azzurra deve ancora regalare tanti acquisti ad Antonio Conte, con una rosa che si è presentata ai nastri di partenza della Serie A ancora totalmente incompleta. La causa di questo ritardo si trova nelle difficoltà avuto nel cedere i calciatori fuori dal progetto. Tanti di questi sono infatti ancora in rosa, nonostante le mancate convocazioni di Conte per i primi impegni ufficiali. Non resta che aspettare la definizione di queste per poter vedere nuovi acquisti in entrata.