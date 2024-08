Chi era Francesca Di Ruberto l’ex ragazza di Non è la Rai scomparsa in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 20 agosto 2024) Èdi Non è la RaiDila donna che ha perso la vita nell’sulla via Trionfale, a Roma, tra la macchina su cui viaggiava e un mezzo dell’AMA l’azienda della nettezza urbana. Dida giovanissima faceva parte del cast del popolare show televisivo di Gianni Boncompagni. Aveva 44 anni e da tempo aveva lasciato il mondo della televisione per vivere lontana dai riflettori con i suoi due figli. Durante i suoi anni di lavoro in TV, Diaveva conquistato una certa popolarità. Era soprannominata Treccioline per l’acconciatura che la contraddistingueva. All’epoca aveva 15 anni. Una volta interpretò la canzone ‘Cuore’ di Rita Pavone, doppiata in realtà da Michela Resi.