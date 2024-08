I negozi per la spesa stanno scomparendo Per i residenti è impossibile vivere Così l' overtourism schiaccia le Cinque Terre

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 19 agosto 2024) «A me preoccupa vedere che dai centri storicitradizionali: questo vuol dire che tra non molto saràqui per gli stessi, che d’inverno non sapranno dove fare la». Donatella Bianchi, presidente del Parco delle, Patrimonio Unesco dal 1997, lancia l'allarme. Nei pittoreschi borghi della Riviera ligure di levante, una volta villaggi di pescatori, il turismo di massa è sempre più pesante (come succede in molte altre zone d'Italia e d'Europa): quest'anno il Parco prevede di superare i 4 milioni di turisti. In particolare, secondo quando ricostruito dal Corriere della Sera, ci sono sempre più visitatori "mordi e fuggi", ovvero stranieri e italiani che visitano la costa rimanendo solo per poche ore senza usufruire dei servizi di ristorazione e, soprattutto, alberghieri.