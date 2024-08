Chris Jericho | Vince McMahon cambiò il mio nome e quello della mia finisher una volta approdato in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024)è senza dubbio uno dei wrestler che ha fatto la storia del wrestling, avendo conquistato più di 50 titoli in diverse federazioni in tutto il mondo e battuto record che ancora oggi rimangono imbattuti. Iniziò la sua carriera negli anni ’90, lottando per federazioni indipendenti, e poi firmò con la WWF nel 1999, compagnia con cui vinse più di 20 cinture e rimase sotto contratto per quasi vent’anni. Quando approdò in WWF,aveva in mente di usare il Boston Crab come sua, che oggi è conosciuta come Walls of, e di adottare uno pseudonimo che rimane ancora sconosciuto. Tuttavia, tutte queste idee subirono importanti modifiche a causa di, come ha recentemente raccontatovoleva una mossa finale più esplosiva rispetto a una semplice mossa di sottomissione.