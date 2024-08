Se vuoi l’acqua dal pozzo rinnega Cristo | infame ricatto nei villaggi dell’India a centinaia di cristiani

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) La notizia fa orrore e rievoca epoche tribali che pensavamo di avere dimenticato per sempre: accade in India, una delle potenze mondiali emergenti del pianeta, dove isono tra i due fuochi dei fondamentalisti (musulmani e hinduisti). L’ultima denuncia, che in Vaticano non è stata per ora commentata, arriva da duenel distretto di Koraput, nello stato orientale indiano dell’Orissa. Centoventisono stati riconvertiti con la forza all’induismo domenica 4 agosto. durante una cerimonia nota come “ghar wapsi” o “ritorno a casa”. Ne ha dato notizia l’organizzazione internazionale Icc, specializzata nella denuncia di episodi di persecuzione deinel mondo. Episodi spesso ignorati dai grandi mezzi di comunicazione, anche da quelli cattolici, che dovrebbero essere invece le prime sentinelle.