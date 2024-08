Se hai ISEE valido ottieni anche i soldi per mantenere gli animali domestici | tutte le info

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 16 agosto 2024) Con l’in corso di validità è possibile richiedere un Bonus che rimborsa parte delle spese effettuate per i propri. I proprietari dihanno l’obbligo di prendersi cura degli amici a quattro zampe. Significa spendere moltidurante l’anno ma fortunatamente è possibile ammortizzare i costi. Basterà conoscere le agevolazioni da richiedere. Come ottenere il rimborso per le spese (Cityrumors.it)Quando in famiglia entra un animale domestico è una grande festa. Cani e gatti colmano un vuoto, riducono ansia e stress, aumentano la gioia di vivere e con le loro coccole sono in grado di ricucire ferite e mettere insieme i pezzi di un cuore malconcio. Se in casa ci sono bambini, poi, la presenza di un amico a quattro zampe aiuterà a farli diventare più responsabili, indipendenti e rispettosi.