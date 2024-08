Quattro persone arrestate per l' accoltellamento del padre di Yamal 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI -sono statedopo l'deldel calciatore Lamine Yamal, che era fuori pericolo, ieri sera in Catalogna, lo ha dichiarato la polizia locale. L'aggressione è avvenuta alle 21:10 in un parcheggio della città catalana di Mataro, a circa 30 chilometri da Barcellona, nel quartiere di Rocafonda dove Lamine Yamal è cresciuto, ha dichiarato un portavoce dei Mossos de Esquadra, la polizia regionale della Catalogna. Due ore dopo tresono statee interrogate presso la stazione di polizia di Mataro, mentre il quarto fermato è stato catturato questa mattina alle 11. La polizia non ha fornito dettagli sulle identità. Gli investigatori interrogheranno la vittima "il prima possibile" e i testimoni per chiarire le circostanze dell'attacco, ha aggiunto la polizia.