Francesca Fagnani lancia un appello a Mediaset | E su che vi costa liberare Signorini per una sera?

(Di giovedì 15 agosto 2024) In attesa dell’uscita del suo ultimo libro, “Mala. Roma Criminale“,si è concessa un’intervista al settimanale Chi, rivelando dettagli inediti sul suo programma di punta, Belve. La giornalista ha sottolineato l’importanza della preparazione meticolosa per ogni intervista, citando un prezioso insegnamento ricevuto dalla collega Maria De Filippi: “Studio molto la persona che ho davanti e cerco di andare a fondo nella sua psicologia. Però ha ragione Maria: se tu non ti poni in ascolto, magari ti perdi qualcosa. Le risposte sono sempre più importanti delle domande”. Nonostante il successo di Belve,mantiene i piedi per terra, considerando ogni nuova intervista una sfida. Il programma, pur mantenendo toni leggeri e “pop”, offre agli ospiti l’opportunità di mettersi in gioco e mostrare il loro lato più umano.