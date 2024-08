Uomini e donne Paola Frizziero racconta perchè e come è cambiata radicalmente la sua vita | le rivelazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo aver conquistato il pubblico TV disvela la scelta dell’addio al mondo dello spettacolo, dipesa anche dal rapporto riscoperto con Dio e la fede ritrovata. L’ex corteggiatrice storica di Salvatore Angelucci alla corte di Maria De Filippi, incalzata dai quesiti in una nuova intervista virale sui social, fa sapere in particolare di non essersi sentita felice all’epoca dei primi anni 2000 quando viveva la sua esperienza televisiva, segnata da successo, popolarità e guadagni stellari, fino alla serenità scoperta con strada della spiritualità, la realizzazione del sogno della famiglia e il nuovo lavoro di abilitazione all’insegnamento tanto voluto.