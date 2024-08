Segnalazioni e interventi in provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Riguardo all’articolo “Perdita d’acqua durata più di dieci giorni” pubblicato ieri, Publiacqua fa sapere: "Come la riparazione della perdita segnalata dal vostro lettore sia avvenuta il 12 agosto. Siamo grati ai cittadini per le loroche ci risultano sempre utili per individuare i guasti, ma ci preme precisare che, mentre il sopralluogo dei tecnici è quasi sempre immediato, non sempre lo può essere l’apertura del cantiere in quanto le perdite vengono messe in programma seguendo una priorità che considera l’entità della perdita, se il guasto causa mancanza d’acqua e, soprattutto, altre eventuali gravi criticità. Ricordiamo, infine, che, proprio in virtù delle troppe perdite fatte registrare soprattutto d’estate dall’acquedotto di Agliana, anche in queste settimane sono in corso importanti lavori di sostituzione della rete idrica".