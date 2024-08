Pietrasanta Cult In Sant’Agostino parla la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Quarto appuntamento del ciclo di incontri estivi “”, nel suggestivo Chiostro dinella Piccola Atene. Stasera alle 21,30 Stefano De Martino, docente ordinario di ittitologia all’Università degli Studi di Torino, accompagna gli spettatori in un viaggio nella: in uno dei primi insediamenti umani risalente a 7000 anni prima della nascita di Cristo. "Un viaggio nello spazio e nel tempo - spiega De Martino - nello spazio, perché porta in un sito nel centro della Turchia; nel tempo, perché andiamo a visitare un insediamento di una delle più antiche città delladel mondo". Il sito si chiama Çatalhöyük e poiché è stato studiato a partire dagli anni Sessanta del Novecento sono conosciuti molti dati su di esso.