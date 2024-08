CRC – Doppio colpo da 60 milioni in arrivo per rinforzare la rosa di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 agosto 2024) Il patron del Napoli De Laurentiis pianifica gli acquisti di Lukaku e Neres: investimenti per potenziare l’attacco partenopeo. Con l’estate che avanza e la stagione calcistica alle porte, il Napoli si prepara a una scossa significativa sul mercato. Il club partenopeo, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, è pronto a investire pesantemente per potenziare la squadra e regalare a mister Antoniodue nuovi rinforzi di grande spessore. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Radio CRC, la dirigenza partenopea sta per chiudere unaffare da 60di euro, con l’obiettivo di dare al tecnico unacompetitiva per affrontare la nuova stagione. Un mercato attivo: Il Napoli si muove velocemente Con l’inizio della settimana di Ferragosto, il Napoli sembra intenzionato a non perdere tempo.