Come fare i bisogni in natura quando non ci sono bagni vicini? Ecco le 5 regole d’oro degli esperti

(Di martedì 13 agosto 2024) Gita, picnic, trekking, passeggiatina in campagna o nel bosco, sosta obbligata in auto:tante le occasioni in cui mancano le classiche toilette in muratura, ed è giocoforza arrangiarsisi può.qualche suggerimento utile in tanti casi, con le indicazioni di una guidalistica per un impatto il più possibile limitato sull’ambiente. Leave no trace“Non lasciare traccia del tuo passaggio: è questa una regola fondamentale dell’educazione ambientale. Noi non siamo padroni di casa, ma ospiti della”, premette Anna Lazzati, guidalistica in Friuli-Venezia Giulia. Purtroppo, dicono tutt’altro le bottiglie di plastica, i mozziconi (altamente inquinanti!), i sacchetti che si trovano a lato dei sentieri e nei prati, ovunque ci sia passaggio di persone, soprattutto se la strada è vicina.