Risplende la Fontana dell’Uva a Predappio Alta dopo i lavori di restauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) È stato completato ildella ‘’, in piazza Cavour, nel centro storico di. La ditta ravennate Arte & Restauri di Angela Guerrini ha terminato ie laè tornata al suo splendore originale, grazie a un lavoro meticoloso e attento ai dettagli. In seguito ad approfondite indagini, finalizzate all’analisi dei fenomeni di degrado ed eseguite dall’architetto Giancarlo Gatta, la ‘’ è stata ripulita e riparata. Ripristinato l’impianto di illuminazione e l’impianto idraulico, portati a termine dalla ditta Antaridi e dalla ditta Energy Now. "Il risultato – commenta il sindaco, Roberto Canali – è unache non solo funziona perfettamente, ma che rappresenta un vero e proprio gioiello artistico e architettonico, pronto per essere ammirato da cittadini e turisti.