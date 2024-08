Dove mangiare bene in Salento | i migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 11 agosto 2024) Ilè una delle mete preferite dai turisti italiani ma non solo. L’acqua cristallina, le coste frastagliate e le spiagge di sabbia finissima fanno di questo territorio un posto unico in cui trascorrere soggiorni meravigliosi. Ma a rendere veramente indimenticabile una vacanza salentina è senza dubbio la proposta gastronomica! Cucina di mare, ma anche di terra e poi un paniere di vegetali che conosce pochi eguali in tutto il nostro Paese. Abbiamo selezionato settetra ristoranti e wine bar con cucinaconcedersi una cena con eccellenti piatti e prodotti del territorio a prezzi contenuti.inSommarco WineBar con cucina a Carovigno (Br) Nascosto tra una viuzza di questo meraviglioso borgo, c’è il wine bar che non ti aspetti.