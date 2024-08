Traffico weekend da bollino nero Quali saranno le strade e autostrade più a rischio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 10 agosto 2024) Oggi e domani, sabato 9 e domenica 10 agosto, è atteso il fine settimana più congestionato del periodo, a causa delle grandi partenze per la chiusura estiva della maggior parte delle attività del Paese nella settimana prima di Ferragosto. Previstonella mattinata di oggi erosso nella giornata di domani. Attenzione anche al caldo che sarà molto intenso in questi giorni. Eccosono le arterie stradali in cui si prospetta il maggior flusso di veicoli.