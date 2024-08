Omicidio Biagi torna in libertà l' ex brigatista fiorentino Simone Boccaccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 – E’ di nuovo libero l’ex, condannato per l'professor Marco, il giuslavorista ucciso dalle Br-Pcc il 19 marzo 2002 sotto la sua abitazione a Bologna, in via Valdonica. Ieri mattinaè uscito dal carcere di Alessandria, dove stava scontando la pena, come riferito dal Corriere, ora 64 anni, “all’epoca dei fatti era un idraulico dipendente del Comune di Firenze e sindacalista delle Rdb (poi radiato) quando fu arrestato grazie al lavoro investigativo dei poliziotti del «Gruppo Marco», all’epoca guidato dall’attuale numero due dell’Aise Vittorio Rizzi”.era stato condannato a 21 anni a Bologna per il delittoe poi a cinque anni e otto mesi per banda armata, associazione con finalità terroristica e rapina in un processo a Roma.