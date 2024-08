Odissea tra le farmacie semi-vuote | Mancano i medicinali per diabetici e pazienti cronici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Malati in difficoltà, con la grave carenza di farmaci che si registra da mesi. Una legnanese cerca per la madre (paziente cronica asmatica, anni 94), l’Atem, un prodotto per areosol-terapia, importante per evitare broncospasmo e conseguente ospedalizzazione. Ma lene sono sprovviste. Non esiste neppure un farmaco equivalente. Lascia allora una richiesta di “sospeso“, il 18 giugno, in una farmacia dell’Oltresempione, ma senza nessun risultato: il farmaco è mancante. Non solo. Nel suo peregrinare telefonico scopre che stanno mancando farmaci salvavita, come l’insulina. “Atem manca da marzo - le spiega un farmacista -, non è ordinabile dal grossista e neppure dalla casa di produzione -. Provi a sentire le altrese hanno scorte di magazzino”.