Varese Alfa da non sprecare | il satellite è un alleato

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Tutela delle risorse idriche per ridurre il più possibile sprechi e dispersioni, dialogo con il territorio e un futuro sempre più green: sono i temi al centro del primo bilancio di sostenibilità di, che rendiconta le performance sociali e ambientali del gestore del servizio idrico integrato della provincia dinel 2023. “Abbiamo iniziato e compiuto negli ultimi anni un percorso lungo, a tratti in salita, ma che ci ha regalato grandi soddisfazioni – commenta il presidente Paolo Mazzucchelli, che guarda poi avanti –: saremo sempre più chiamati a rispondere alle sfide del nostro tempo, come il cambiamento climatico, l’obsolescenza delle infrastrutture, la sicurezza, la transizione energetica. Grazie ai nostri asset e al percorso di crescita intrapreso, siamo pronti a giocare un ruolo da protagonisti nel settore”.