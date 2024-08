Travis Scott arrestato a Parigi per una rissa in un hotel di lusso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 –, una delle più grandi star della scena rap americana e internazionale, è statostamattina a, dove in questi giorni si stanno svolgendo le Olimpiadi 2024. Sembra che il rapper sia stato fermato per “violenze contro un agente di sicurezza”, come riporta il giornale francese Valeurs Actuelles. All’alba i poliziottini sono stati chiamati al lussuosoGeorges V a seguito di una chiamata che segnalava una. Secondo le ricostruzioni, la colluttazione sarebbe scoppiata prima trae la sua guardia del corpo. Poi un agente di sicurezza dell’sarebbe intervenuto per separare i due e sarebbe stato aggredito a sua volta dal rapper. Secondo alcuni media, la star era ubriaca al momento dell’arresto e non è stato possibile interrogarla a causa delle sue condizioni.