Lotta finisce subito l’avventura olimpica di Frank Chamizo Tenue speranza di ripescaggio

(Di venerdì 9 agosto 2024)esce di scena nel turno di qualificazione agli ottavi nel tabellone dei -74 kg dello stile libero dellaalle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurro viene battuto ai punti per 9-4 dall’iraniano Yones Emamichoghaei, il quale affronterà l’atleta della Guinea-Bissau, Bacar Ndum, testa di serie numero 8. L’azzurro dovrà ora sperare che l’iraniano arrivi in finale per poter accedere al tabellone dei ripescaggi per poter disputare domani la finale per il bronzo: si tratta di un’eventualità molto complicata, dato che Emamichoghaei, in caso di passaggio ai quarti dovrà affrontare la testa di serie numero 1, lo statunitense Kyle Douglas Dake. Passando alla cronaca dell’incontro appena andato in scena, l’iraniano parte bene, spinge l’azzurro fuori dalla materassina e conquista il primo punto.