LIVE – Sollevamento pesi -89 kg con Pizzolato Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ile latestuale della gara dimaschile alledi, per quanto concerne la categoria -89 kg. L’azzurro Ninoproverà a tornare protagonista in una pedana olimpica, così come accaduto a Tokyo 2020: in quella occasione, il siciliano ha raggiunto il terzo gradino del podio, quindi la medaglia di bronzo.ha dichiarato: “Vincerà il più testardo” nell’immediata vigilia dell’evento, la speranza degli appassionati di sport italiani è chesia più testardo che mai. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla gara di riferimento, a partire dalle ore 15.00 di oggi, venerdì 9 agosto. Nella prima serata, invece, andrà in scena la gara femminile -71 kg, senza però atlete italiane; nel femminile, è già andata in scena Lucrezia Magistris nella gara -59 kg, piazzandosi undicesima.