Cavendish difende il villaggio olimpico | Sì il cibo è scadente i letti sgangherati ma è un’esperienza unica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alle Olimpiadi di Parigi ilè stato al centro delle polemiche, insieme alla Senna inquinata. Il ciclistasul Telegraphil, che nonostante i suoi difetti è per gli atletiscrive: “Non potevo ignorare i commenti di Adam Peaty sulnel. Ricordo di essere rimasto deluso daldi Rio. D’altra parte, mi lamentavo anche degli ascensori nei nostri alloggi, che per qualche motivo non funzionavano bene: dovevi aspettare un’eternità per entrarci e poi metà della squadra britannica era già dentro perché avevano aspettato anche loro. Probabilmente sembra una cosa da viziati. E forse lo è.