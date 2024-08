Terno d’Isola il sindaco | Sicurezza investiti oltre mezzo milione di euro Ma non basta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024). Il Comune diha diffuso un comunicato in cui si appella alle forze politiche e agli organi sovracomunali chiedendo strumenti concreti per azioni risolutive in contrasto al degrado. “L’omicidio che si è consumato sul territorio comunale nella notte del 30 luglio in cui ha perso la vita la nostra concittadina Sharon Verzeni, tragedia per cui tutta la comunità nutre ancora un profondo sentimento di smarrimento, ha portato all’attenzione pubblica il tema della percezione dinel centro urbano di– recita la nota diffusa dal Comune -. L’Amministrazione è consapevole del sentimento di preoccupazione provato dalla cittadinanza ed è in costante coordinamento con le Forze dell’Ordine per ristabilire un clima di maggiore fiducia. Una tensione alimentata dagli episodi di degrado che sono segnalati sul nostro territorio da decenni.