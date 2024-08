Parigi 2024 volley Velasco | Grande emozione in finale serve più lucidità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Italia ha conquistato la primaolimpica della storia nelfemminile alle alle Olimpiadi died il Ct Julionon nasconde l’. “Già passare i quarti (vinti contro la Serbia, ndr) per noi era qualcosa di storico – sottolinea il Ct azzurro dopo la vittoria in semicontro la Turchia -. Vincere la semi3-0, stando sotto in tutti i set è tanta roba anche dal punto di vista del carattere“.non nasconde la, ma guarda subito alla prossima sfida, contro gli Stati Uniti: “Le finali sono fatte per vincerle, ma c’è il piccolo problema che c’è un avversario, che a volte ti fa giocare male. Dobbiamo essere freddi e giocare senza paura. La partita contro gli Stati Uniti sarà difficilissima, ora siamo emozionati ma dovremo essere lucidi. Oggi siamo stati poco lucidi ma innon ce lo possiamo permettere.