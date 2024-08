Confindustria Moda al Governo | Urgono azioni immediate

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il quinto incontro del ‘Tavolo della’, tenutosi alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha esaminato le risposte governative alla crisi che dal 2023 colpisce duramente l’industria della, tessile e abbigliamento. Claudia Sequi, rappresentante di, ha sottolineato la necessità di un supporto concreto per le imprese del settore della pelletteria e degli accessori, che attraversano un periodo difficile. Sequi ha affermato che la collaborazione con ilè essenziale per trovare soluzioni adeguate. Sequi ha proseguito dicendo che il settore, composto da circa 11.500 aziende con un fatturato annuo di circa 33 miliardi di euro, sta affrontando sfide senza precedenti.