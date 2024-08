Sei un nulla totale zecche Fammi chiamare! | la nuova rissa di papà Salis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Altro giro, altro scontro. Non si ferma il fiume in piena di Robertoche ha ormai ingaggiato un duello serrato con Federico Palmaroli, meglio noto come Osho. Nelle ultime oreha attaccato duramente Osho che aveva messo la mancanza di coerenza deldell'eurodeputata su alcuni temi caldi, come ad esempio le occupazioni abusive. Osho ha postato un tweet invecchiato male die da lì è partita la bagarre. Robertoha usato toni durissimi e così è arrivata la risposta di Osho: "Sei un. T'ho ridicolizzato e ancora non ti basta. Te so' rimaste solo ste quattro", ha affermato con fare ironico. Ma Robertoha risposto ha stretto giro: "Richetto te lo ricordo non parlo più con le seconde o terze linee! Se vuoi qualcosa da meda chi ti dice cosa devi dire e fare! Non ho tempo da perdere con te!".